Fabio Mandarini, giornalista al seguito del Napoli per il Corriere dello Sport, ha detto la sua su Kvara e sul gioiello del Napoli, definito da lui una vera gemma e un vero artista.

Per Mandarini, Kvara è già un “fuoriclasse” e ha fornito il motivo di questa definizione dopo così poco tempo a Napoli:

“Kvara è già un fuoriclasse, per un motivo: questo giocatore sta qui da 8 mesi e ha già dimostrato di avere un repertorio di giocate importanti, dato che sa sterzare, sa dribblare, sa venire dentro al campo, sa tirare in porta delle botte pazzesche, e ricordiamoci che è qui da soli 8 mesi. Mbappè 3-4 anni fa faceva queste giocate ed era considerato un fenomeno: perché non dobbiamo dirlo di Kvara, che ha già girato tanti campionati e tanti Paesi?”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.