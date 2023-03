Massimiliano Maddaloni, ex vice di Marcello Lippi, da tempo aveva notato Kim in Cina e si era complimentato con Giuntoli, suo grande amico, per l’acquisto.

Il collaboratore di mister Lippi alla guida della Cina ha rivelato che cosa si è detto con il suo amico Giuntoli in estate:

“Quando mi aveva detto che il Napoli stava vendendo Koulibaly e mi parlò di Kim come suo possibile sostituto, io gli dissi che stava facendo la scelta giusta, in quanto ne avevo parlato con lui già 3 anni fa. Mi chiese dei chiarimenti sul suo carattere e gli risposi: “Cristiano, è coreano, loro sono dediti al lavoro, sono puntuali, sono perfezionisti e soldati, per cui vai tranquillo”.

Poi, ha anche risposto alla domanda se sia più forte lui o Koulibaly:

“Guarda, Koulibaly diventò forte dopo un anno e un grande lavoro tattico di mister Sarri, che fece un ottimo lavoro per fargli capire i movimenti di reparto. Mentre Kim è già arrivato sapiente da un punto di vista tattico, e infatti si è subito imposto da titolare! Inoltre, quando commette un errore, rimedia subito, dimostrando grande personalità e freddezza”.