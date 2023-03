Jacobelli elogia la Juventus: “La giovane Juve vola alto, manca solo Vlahovic”

Un gol dopo una fermata con la mano che ha mandato in bestia Dejan Stankovic, per Adrien Rabiot, e un calcio di rigore sbagliato da Dusan Vlahovic. Ecco come Jacobelli elogia la Juve di Massimiliano Allegri contro la Sampdoria, che era riuscita a segnare due reti a Mattia Perin in un solo minuto: “Grazie Rabiot: la Giovane Juve vola alto e manca solo il gol di Vlahovic, ma arriverà presto”, ha dichiarato il noto opinionista.

Sui suoi canali social ufficiali, Jacobelli ha aggiunto: “La squadra di Allegri è arrivata settima in classifica a 9 punti dalla Champions League grazie all’apporto della nuova generazione e alla doppietta del nazionale francese, la terza stagionale. Dusan ha calciato il rigore sulla traversa, ma aveva giocato con grande intensità, incoraggiato da un caldo applauso dello stadio: è tornato alla migliore forma e dal suo colpo di testa è nata la prima rete in A di Soulé”.