Il gesto di Kvara ha fatto esaltare tutti allo stadio; il georgiano ha fatto emozionare tutti allo stadio, che è andato in visibilio per un colpo che solo i geni del calcio hanno.

Tutti si sono esaltati compreso il presidente Aurelio De Laurentiis, come al solito in tribuna per vedere la sua squadra, la sua meraviglia; e in quei momenti è stato ripreso dalle telecamere.

Come riporta Il Roma, in quel momento si è visto un ADL emozionato, quasi commosso, che ha abbracciato la sua consorte, mentre le persone intorno si sono complimentati con lui. Insomma, di fronte a certi gesti, le emozioni di tutti escono fuori.

