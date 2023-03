CorSera – Calaiò: “Io tifo Napoli. Osimhen? Attaccante formidabile”

Durante una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Emanuele Calaiò si è soffermato sul Napoli, in particolar modo su Victor Osimhen.

Queste le parole dell’ex attaccante azzurro: “Ho avuto la possibilità di seguire più di qualche suo allenamento a Castel Volturno. È un attaccante formidabile e un ragazzo simpatico che ora sta trovando la sua dimensione. Credo che abbia ancora margini di miglioramento. Da ragazzino m’ispiravo a Weah che gli somiglia. Miglior centravanti del Napoli? No, il migliore è stato Higuain. Io ho giocato anche con Cavani. L’argentino però credo sia il miglior attaccante dell’era moderna degli azzurri. Completo, sapeva far tutto e comunque ha raggiunto il record di reti in un campionato: 36 gol sono tantissimi. Significa che era dominante, neanche un cingolato lo fermava”.

Poi aggiunge: “Mi rivedo molto in Simeone. È vero io giocavo di sinistro e lui col destro ma mi avvicino a lui per le doti acrobatiche e per il tempismo sotto porta. È uno rapace in area di rigore proprio come ero io”.

Infine, sulla Champions: “Conta lo storico e ci sono club con maggiore background ma il Napoli può sorprendere. I quarti sono cosa fatta”.