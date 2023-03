Calaiò: “Osimhen è uno dei tre migliori attaccanti al mondo”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno soffermandosi sul Napoli. Ecco cosa ne pensa in particolare di Osimhen:

“Osimhen è un attaccante formidabile e pure un ragazzo simpatico che ora sta trovando la sua dimensione qui a Napoli. Credo che abbia ancora ampi margini di miglioramento. Vale 150 milioni? Per quella cifra De Laurentiis farebbe bene a venderlo anche se parliamo di uno dei primi tre attaccanti al mondo. Vale la cifra ma già per 100 andrebbe ceduto secondo me. I cicli possono anche chiudersi prima del previsto. Qui parliamo di un business mai visto prima. Solo club europei come PSG e Bayern possono permettersi un’operazione del genere. Poi se il Napoli dovesse liberarsene davvero saprebbe già come rimpiazzarlo. La lungimiranza è una dote che non manca allo scouting azzurro e nel corso degli anni si è visto”.