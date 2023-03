Bruno Giordano: “La 10 a Kvaratskhelia? Diego ne sarebbe orgoglioso”

Un fatto che da sempre affascina, indigna o semplicemente incuriosisce i tifosi del Napoli e non, è il fatto che la maglia numero 10 del Napoli sia stata ritirata. Il motivo è semplicissimo, lo sanno anche i bambini a Napoli: la 10 è solo di Maradona. Negli anni però la richiesta di molti di far ritornare la 10 si è infiammata grazie a calciatori come il Pocho Lavezzi e Lorenzo Insigne. Oggi il dibattito ritorna grazie a Khvicha Kvaratskhelia. A riguardo si è espresso Bruno Giordano, uno che Diego lo conosceva fin troppo bene. Ecco cosa ha detto l’ex numero 9 azzurro a Corriere dello Sport:

“Io lo farei. E sarebbe anche il desiderio di Diego, conoscendolo: dico di più, ne sarebbe orgoglioso. Credo che Kvara sia un degno erede: certo è inavvicinabile al più grande di tutti i tempi, lui come chiunque altro, ma la bellezza dei suoi gesti, la sua eleganza, meriterebbero un riconoscimento del genere”.