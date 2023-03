Van Basten incredulo: “Il gol di Kvaratskhelia non può essere vero”

La rete del momentaneo 1-0 contro l’Atalanta, è un vero e proprio gioiello da parte di Kvicha Kvaratatskhelia, definita dallo stesso mister Luciano Spalletti come “alla Maradona”. Anche la leggenda ex Milan, Marco van Basten, incorona la serpentina ed il gol del georgiano, come riportato dal sito olandese AD.nl, con estrema incredulità:

“Guardate questo gol, vedi otto persone contro una. Poi pensi tra te e te che non può essere vero che fa gol”

