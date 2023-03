Sarri a Dazn: “Ghoulam era uno dei migliori terzini in Europa”

Al termine di Bologna-Lazio, conclusasi con un pareggio per 0-0, Maurizio Sarri è stato protagonista di un botta e risposta con un suo ex terzino, allenato al Napoli. Il giocatore in questione è l’algerino Faouzi Ghoulam, autore di 8 stagioni in maglia azzurra e più di 200 presenze tra tutte le competizioni. Di seguito le parole dei due ex:

Sarri: “Prima dell’infortunio Ghoulam era uno dei terzini migliori in Europa”

Ghoulam: “In realtà all’inizio non voleva nè me nè Koulibaly”

Sarri: “La verità è che su Koulibaly ad essere riluttante era la società. Io dopo ogni allenamento mi imputavo di tenerlo. Ghoulam era più bravo nella fase offensiva che in quella difensiva, ma in pochi mesi fece grandissimi miglioramenti!”