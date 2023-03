Sanabria, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il gol in casa del Lecce, menzionando anche il Napoli. Queste le sue parole: “Siamo molto contenti della prestazione di oggi. Sento la fiducia di tutto il club, a partire dai miei compagni fino al mister. Da tempo stiamo bene e anche quando non arrivano i risultati lavoriamo sempre di più. Lavoreremo al massimo per fare una grande partita contro il Napoli. Spero di fare gol per aiutare la squadra”.