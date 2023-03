Francesco Repice: “Il Napoli sta dimostrando la sua forza mentale”

Il giornalista sportivo Francesco Repice ha commentato così la vittoria del Napoli e parla della forza incredibile mentale che ha la squadra di Luciano Spalletti:

“Non è un caso che Spalletti è corso subito negli spogliatoi al termine dell’incontro, voleva abbracciare e congratularsi con i propri giocatori il prima possibile. I ragazzi hanno dato una grande risposta dopo la prima sconfitta stagionale al Maradona, questa avrebbe potuto destabilizzare l’ambiente, ma così non è stato. Non bisogna mai dimenticare che in campo ci sono anche gli avversari, ieri infatti l’Atalanta era messa benissimo in campo. Gasperini se non avesse affrontato il Napoli, con quell’atteggiamento avrebbe portato certamente i tre punti a casa ieri. I partenopei oltre che sul campo, stanno dimostrando la loro forza mentale!”