Kvaratskhelia-Osimhen: l’incredibile statistica della coppia partenopea!

Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia sono la coppia senza dubbio più in forma del nostro campionato. Dopo la vittoria casalinga contro l’Atalanta entrambi hanno raggiunto quota 20 tra gol e assist. Per il nigeriano sono infatti 19 gol siglati con 4 assist, mentre per il georgiano sono 11 gol e ben 9 assist. I due partenopei inoltre, hanno preso parte a 43 degli 84 gol segnati dal Napoli in questa stagione in tutte le competizioni: addirittura il 51% del totale.

