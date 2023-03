Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali: fuori tre big per i bianconeri

Alle 20:45 si giocherà il penultimo incontro della ventiseiesima giornata tra Juventus e Sampdoria. La squadra allenata da Massimiliano Allegri dovrà far a meno di ben tre titolarissimi: Pogba, Chiesa e Di Maria. Aldilà di ciò i padroni di casa sono chiamati alla vittoria contro la Sampdoria, ultima in classifica a 12 punti. Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal 1′ questa sera:

Juventus (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Kostic, Rabiot, Barrenechea, Fagioli, De Sciglio; Miretti; Vlahovic; all. Allegri

Sampdoria (3-4-2-1) Turk; Amione, Nuytinck, Gunter; Augello, Winks, Rincon, Zanoli; Duricic, Leris; Gabbiadini; all. Stankovìc