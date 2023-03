Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria a Lecce. Queste le sue parole sul suo prossimo avversario, il Napoli: “Penso che il Napoli sia la migliore squadra da quando sono in Italia, forse non sono i migliori sulla carta ma di sicuro la miglior squadra. Hanno due o tre fuoriclasse e molti giocatori buoni ma normali. Giuntoli e Spalletti hanno fatto un lavoro magistrale e non trovo punti deboli nella loro squadra. Mi incuriosisce vederli da vicino”.