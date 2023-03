CorrSport – Verso Napoli-Eintracht, il punto sugli infortunati in casa azzurra

“Gli ho detto che si deve allenare da subito, e lui si è reso disponibile a riprendere“, Luciano Spalletti ha dato immediatamente un aggiornamento sulle condizioni di Kim, uscito per un risentimento al polpaccio al minuto 70 di Napoli-Atalanta. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riprende le parole del tecnico toscano in conferenza stampa, aggiungendo che saranno i medici a valutare l’entità dell’infortunio ad inizio settimana. Di un Kim così il Napoli non può fare a meno, ecco perché si farà di tutto per riaverlo già contro l’Eintracht.

Le sensazioni sul coreano sono positive, mentre su Meret e Lozano la situazione sarà da valutare ma servirà più tempo.