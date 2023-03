Adani, si sbilancia nel paragone con Kvaratskhelia in un tweet

Daniele Adani, ex difensore tra le tante anche di Inter, Fiorentina e della Nazionale Italia e ormai noto opinionista, non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti del Napoli. In diverse occasioni, durante le live della BoboTv, ha infatti esaltato il gioco di Spalletti e i suoi interpreti principali, Osimhen, Lobotka, Kim e Kvara su tutti. Ed è proprio su quest’ultimo che dopo il gol messo a segno contro l’Atalanta, ha azzardato un paragone su twitter:



“Puro George Best”

