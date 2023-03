Tuttosport – Gasperini potrebbe replicare il 3-4-1-2: le scelte di formazione

Gian Piero Gasperini potrebbe riproporre lo stesso schema tattica dell’andata per provare a contrastare il Napoli.

Come riportato stamane dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, pochi sarebbero i dubbi di formazione relativi alla squadra che scenderà in campo al Maradona alle ore 18. Una gara che il Napoli non può assolutamente fallire, soprattutto dopo l’ottavo svarione stagionale dell’Inter di Inzaghi. Due ballottaggi su tutti sono ancora in bilico, uno riguardante la difesa ed uno il centrocampo: “Proprio come a novembre, il tecnico potrebbe proporre la Dea con il 3-4-1-2 e i favoriti nei ballottaggi sono Demiral (su Palomino) e Pasalic (su Boga), in mezzo ci sarà Ederson e davanti prevista la coppia Hojlund – Lookman con Muriel e Zapata pronti a subentrare”.