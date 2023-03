Graham Potter, tecnico del Chelsea, martedì ha traghettato il suo club ai quarti di Champions League, dunque il club inglese, nonostante le tanti difficoltà in Premier, ha superato il turno contro il Borussia Dortmund.

Il Chelsea paga tanto in campo l’assenza di un centravanti, e alcuni rumour parlano di un interesse del mondo Blues per Osimhen, attaccante che sta facendo meraviglie a Napoli e che sogna di giocare in Premier.

Ma il Chelsea in rosa avrebbe un certo Lukaku, il cui futuro è in bilico e non è per nulla certo l’idea di restare a Milano, per cui, con un allenatore diverso da Tuchel, potrebbe rilanciarsi al Chelsea. Potter ha parlato dell’attaccante belga in questi termini:

“Al momento non ci sto pensando. È a Milano e sta giocando. Penso che le discussioni e i dialoghi sul suo futuro si svolgeranno direttamente al termine della stagione”.