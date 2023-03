Il Mattino – Missione recupero Politano: l’ex Inter deve ritrovarsi

Matteo Politano deve ritrovarsi.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’attaccante del Napoli non starebbe più performando come è suo solito fare: una situazione che, nella staffetta con Lozano, lo vede attualmente indietro nelle gerarchie. Contro l’Atalanta, questa sera, dovrebbe partire dall’inizio causa infortunio del messicano. Un’occasione ghiotta per riprendersi la fascia destra: “È da un po’ che i suoi dribbling non ubriacano più. E in quegli occhi pensosi è comparsa l’ombra del dubbio: sono diventato una riserva per Spalletti? Politano deve sfruttare l’occasione del problema fisico che ha fermato Lozano. E per due motivi: provare a scalare la gerarchia che lo inchioda, ora, alle spalle del Chucky e spuntare la convocazione di Mancini per la gara con l’Inghilterra e quella con Malta”.