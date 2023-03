Il Mattino – L’Inter cade a La Spezia: un super Dragowski pietrifica Lautaro

L’Inter ha perso l’ennesima occasione per rimanere aggrappata al Napoli, se così si può dire.

L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato stamane, sintetizzando anche l’andamento del match, dominato dai neroazzurri che non sono riusciti a raccogliere il bottino pieno dal Picco per corroborare la posizione in zona Champions e non far scappare definitivamente un Napoli che ha un’occasione di quelle davvero ghiotte oggi al Maradona contro l’Atalanta: “In attesa del Napoli, l’Inter fallisce la propria missione: ko clamoroso sul campo dello Spezia (2-1) che non vinceva in casa da sei mesi. Il mini turnover non ha influito sull’approccio alla partita, dominata dalla formazione di Inzaghi fin dalle primissime battute: Brozovic play-maker ha smistato molti palloni giocabili sulla trequarti per Lukaku e Lautaro (Dzeko in panchina) e le occasioni non sono mancate, almeno tre prima dell’intervallo. Due sono capitate sul destro dell’attaccante argentino, sventate entrambe da gran di interventi del portiere ligure Dragowski: prima su rigore concesso per fallo di Caldara, intuendo l’angolo giusto, e poi su veloce ripartenza dell’interista. La terza è stata sprecata da Gosens, ma prima c’era stata l’unicavera chance dei padroni di casa: assolo di Agudelo con un tiro-cross finito sulla traversa”.