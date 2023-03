Eurorivale – Oggi l’Eintracht affronta lo Stoccarda: ritorna Kolo Muani

L’Eintracht affronterà lo Stoccarda, nel pomeriggio, prima di prepararsi al viaggio per il Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, i tedeschi avranno bisogno di una vittoria oggi per mantenersi in alta classifica e poi pensare alla partita di mercoledì contro il Napoli. Al centro dell’attacco sarà presente Kolo Muani, il grande assente del ritorno contro gli azzurri: “Oggi (ore 15.30) l’Eintracht Francoforte riceve lo Stoccarda per provare a restare in corsa anche nella volata Champions. La squadra di Glasner rischia di scendere troppo presto dal treno che porta in Europa. Contro lo Stoccarda – che invece lotta per la salvezza nellamassima serie tedesca – l’Eintracht dovrà fare a meno di Lisndstrom (infortunato), ma potrà contare sulla presenza di Kolo Muani al centro dell’attacco”.