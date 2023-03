Vigilia di campionato per il Napoli, atteso domani dalla gara casalinga contro l’Atalanta. Il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha parlato tra le varie cose anche di Giovanni Simeone e della sua convocazione con l’Argentina: “Soddisfazione anche per me? Stamattina gli brillavano gli occhi, è di quelli veri, sanguigni, per i sudamericani è ancora più forte e significa che anche in poche partite ha lanciato un messaggio indelebile per chi lo valuta. Lui non ha una prestazione in base al gettone che inserisci, lui la fa sempre allo stesso modo, forte, e tenta di dare l’aiuto maggiore alla causa”.