Sky – Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta. Possibile tentazione per Spalletti

Domani sabato 10 marzo alle ore 18 andrà in scena la delicata sfida Napoli-Atalanta. Per l’occasione, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Luciano Spalletti è intenzionato a confermare il suo tradizionale 11, con un solo cambio rispetto a venerdì, ovvero la titolarità di Matteo Politano al posto dell’infortunato Hirving Lozano. Resta però la tentazione Eljif Elmas dal primo minuto nei 3 di centrocampo. Gian Piero Gasperini invece sembra aver recuperato Scalvini e Zappacosta, che dovrebbero partire dal primo minuto, mentre per l’attacco Duvan Zapata potrebbe spuntarla su Hojlund.

NAPOLI: 4-3-3 Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ATALANTA: 3-4-1-2 Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maelhe; Pasalic; Lookman, Zapata