Retroscena Osimhen, Zidane consigliò il nigeriano al Real Madrid ai tempi del Lille

La testata El Nacional svela un retroscena relativo a Victor Osimhen e all’interessamento del Real Madrid per il giocatore. Come viene riportato, il suo nome venne consigliato alla dirigenza da Zinedine Zidane quando l’attaccante militava ancora nel Lille. In quel periodo però, i Blancos non approfondirono il discorso, e così il nigeriano finì al Napoli. Tre anni dopo questo possibile affare, la società spagnola può provare a prendere Osimhen, ma per strapparlo ad Aurelio De Laurentiis serviranno almeno 150 milioni di euro.