Napoli-Cagliari Primavera – I convocati di mister Frustalupi per la sfida di domani

Nella giornata di domani il Napoli Primavera affronterà allo stadio G.Piccolo di Cercola i pari età del Cagliari. Gli azzurrini devono riprendersi dopo un periodo non molto positivo, con alcune sconfitte pesanti come quella con la Roma per 4-0. Questi i convocati di mister Frustalupi per la sfida di domani:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, Castorina, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Koffi, Lamine, Marchisano, Marranzino, Mutanda kasongo, Nosegbe, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Sequino, Spavone, Turi.