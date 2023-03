Napoli-Atalanta – Domani il ‘Maradona’ sarà nuovamente Sold Out, i tifosi fanno sentire la propria passione

Domani il Napoli affronterà al ‘Maradona’ l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta subita settimana scorsa contro la Lazio in casa. Il popolo azzurro ha risposto presente al richiamo della squadra e di mister Spalletti, che vuole grande vicinanza da parte del pubblico per arrivare allo Scudetto. Anche per la partita di domani sera il ‘Maradona’ è Sold Out, con i tifosi che vogliono dimostrare grande vicinanza alla squadra e avvicinarla sempre di più ad uno Scudetto che manca da 33 anni alla città.