Mutti sicuro: “L’Atalanta soffrirà a Napoli per colpa di un’assenza”

L’ex allenatore del Napoli Bortolo Mutti, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare del Napoli e di altri club di Serie A.

Ecco le sue parole: “Lukaku, Vlahovic e Osimhen? Si tratta di tre profili molto importanti. Vlahovic ha avuto una certa involuzione, forse non facilitato dal momento dei bianconeri. Mi pare un po’ sporco in certi aspetti tecnici, soprattutto nella gestione palla. Lukaku non ha avuto un inizio di stagione brillante, condizionato da noie fisiche. Osimhen è qualcosa di futuristico. Per il suo modo di proporre il ruolo di attaccante, comprende tutte le velleità che un attaccante deve avere. Riesce a leggere tutto ed a trasformare tutto, uno scrigno di valori tecnici. Il nigeriano è davvero un qualcosa di bello da vedere”.

Osimhen ha limato i difetti?

“E’ una delle caratteristiche innate dei grandi calciatori. Ci sono giocatori che bisogna soltanto lasciare andare nel loro percorso di crescita, poiché già dotati di tutte le qualità necessario ad affermarsi”.

Su Napoli-Atalanta: “Non è mai semplice giocare contro l’Atalanta. È una squadra sempre ben disposta al gioco e l’aggressione. È chiaro che gli azzurri hanno grandi risorse, soprattutto ambientali e psicologiche. Tuttavia, i bergamaschi sono una squadra ostica a cui prestare attenzione. Forse, i nerazzurri potranno perdere molto con l’assenza di Koopmeiners, la mancanza di questo calciatore farà soffrire gli orobici. Bisognerà vedere chi potrà sostituirlo, magari uno dei giovani che di solito la squadra riesce ad inserire”.