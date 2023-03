A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giorgio Marota, giornalista del Corriere dello Sport: “Il divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht? Se lo Stato italiano ritiene che una trasferta possa mettere a repentaglio l’ordine pubblico ha il diritto di proteggersi. Si parla di 2700 tifosi in arrivo dalla Germania. Molti sarebbero arrivati in aggiunta a questo numero senza biglietto. Se fai un viaggio per una partita senza biglietto c’è il rischio che tu possa venire anche per altri motivi. Solitamente i tifosi che vanno in trasferta si muovono in modo organizzato, ma quelli dell’Eintracht no e non si potevano controllare i flussi. C’è stata una riunione i primi di marzo alla quale hanno partecipato anche le due società e la Uefa, lo stupore di queste ore è sorprendente. È stato evidenziato che c’era il possibile coinvolgimento da parte dei tifosi dell’Atalanta anche. C’è anche un discorso che non può essere ridotto al tifo. Piantedosi è lo stesso che ha vietato le trasferte per due mesi ai tifosi del Napoli. C’è anche un precedente preoccupante perché i tifosi dell’Eintracht sono attenzionati dalle autorità italiane, ci fu un esodo e circa 10 mila tifosi fecero dei danni.