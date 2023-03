Hojlund, parla il suo allenatore: “Rasmus è fortissimo. Il Napoli ha tre giocatori fortissimi”

Per la prossima sessione di calciomercato, il Napoli tiene d’occhio alcuni nomi soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Tra questi c’è sicuramente Rasmus Hojlund, giovane punta dell’Atalanta che si sta mettendo in mostra in questa stagione. Ha parlato di lui e dell’interessamento degli azzurri Christian Ilzer, allenatore dello Sturm Graz a TuttoMercatoWeb. Il tecnico ha avuto la possibilità di allenare l’attaccante danese durante la sua permanenza al club austriaco.

Ecco le sue parole: “Ho avuto la possibilità di allenarlo per 8 mesi qui allo Sturm Graz ed osservandolo ho notato quelli che sono i suoi punti di forza come il dinamismo, la sua grande velocità, il tutto unito ad una forte personalità. La stessa personalità che gli ha permesso di integrarsi sin da subito in un nuovo ambiente, in una nuova squadra e riuscire a trovare il proprio spazio. Ovviamente con due calciatori come Duvan Zapata e Luis Muriel c’è tanta competizione, ma ero convinto che nel momento in cui Hojlund avrebbe avuto la sua chance sarebbe riuscito a sfruttarla. E settimana dopo settimana, mese dopo mese, è cresciuto sempre di più fino a diventare un giocatore fondamentale per l’Atalanta”.

Poi, Ilzer ha continuato: “In Serie A ci sono molte squadre e molti allenatori interessanti che seguo. Nella mia esperienza qui con lo Sturm Graz abbiamo affrontato in amichevole Empoli ed Udinese, giocato contro la Lazio di Maurizio Sarri in Europa League ed osservato da vicino la Roma di Jose Mourinho quando ha giocato in coppa contro il Salisburgo. Sono rimasto colpito ed affascinato dall’intensità con cui proprio la Roma ha giocato all’Olimpico con il Salisburgo. Il Napoli di Luciano Spalletti è una squadra impressionante con dei grandi attaccanti come Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano. E’ affascinante vedere giocare il Napoli nonostante propongono un calcio molto diverso dal nostro, con gli esterni offensivi ai lati di Osimhen che è un giocatore incredibile anche per via della sua velocità”.