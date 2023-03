Garics: “Festeggerò lo scudetto a Napoli. Spalletti o Gasperini? Nessun dubbio”

L’ex difensore del Napoli György Garics, è intervenuto a Radio Marte per parlare del momento di forma del club azzurro.

Di seguito le sue parole: “La squadra di Luciano Spalletti sta disputando un grande campionato e non può certo essere una sconfitta, peraltro arrivata contro la Lazio, a farci cambiare idea”.

Sulla festa scudetto: “Se verrò a festeggiare lo Scudetto del Napoli? Resto sempre in zona e, ovviamente, sarò ben felice di far parte della festa: in pubblico o con degli amici in privato”.

Infine Garics ha concluso: “Meglio Spalletti o Gasperini? Scelgo tutta la vita Spalletti. Mi ha fatto sempre una grande impressione nelle volte in cui l’ho affrontato da avversario quando era alla Roma, figuriamoci quanto sarebbe stato bello giocare nella sua squadra…”