Denis: “Sento un po’ mio lo scudetto. Il Napoli ha una consapevolezza che mancava da anni. Su Osimhen…”

German Denis, doppio ex di Napoli e Atalanta, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Quando giocavo nel Napoli, eravamo una squadra di tantissimo cuore. Avevamo una bella squadra, è stato bello perché c’era un gruppo molto carino con un’altra Serie A. Napoli-Atalanta di domani? Sia la Lazio che il Napoli che l’Atalanta sono le squadre che giocano a calcio. Io penso che l’Atalanta trova un Napoli in ottime condizioni e che diverte con una consapevolezza che mancava da tanti anni. Ha Osimhen che sta facendo la differenza in Serie A. Osimhen e Haaland i migliori d’Europa? Quello che fa Osimhen è anche merito della squadra che crea tantissimo. Ma aggiungiamo anche Lautaro Martinez che a volte fa la differenza. In Europa Osimhen e Haaland stanno facendo qualcosa di straordinario. Osimhen fa spesso reparto offensivo da solo, ha fatto gol spettacoli facendo vincere tante volte il Napoli. Domani sarà una partita particolare per me perché ho iniziato la carriera in Italia col Napoli e poi sono stato 5 anni a Bergamo dove mi sono divertito tanto. Penso che potrei assomigliare ad Osimhen, ma lui è più veloce. Potrei essere più simile al Cholito Simeone, mi rivedo tanto in lui. Se sento un po’ mio lo scudetto? Il Napoli con De Laurentiis fin dall’inizio voleva arrivare in alto, mi sento anche io un po’ parte del processo che ha portato fino a qui. Tanto merito è di De Laurentiis e di chi gli sta intorno”.