De Giovanni: “Fa male al cuore vederlo così, è l’unico in Italia”

In un intervento a Radio Napoli Centrale, il noto scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, ha parlato della situazione del tifo napoletano.

Ecco le sue parole: “Stadio Maradona silenzioso? Fa male al cuore vederlo così. Non è sopportabile, vedere l’unico stadio italiano senza bandiere, striscioni. L’idea restrittiva dell’ordine pubblico non è giusta, così come non è giusto che il tifo sia determinato da un pentagramma gestito da sole persone che hanno contatti con la delinquenza. C’è bisogno che ognuno faccia un passo indietro”.

Infine, De Giovanni ha concluso: “Sottrarre a ragazzi che non hanno memoria indiretta di quanto accaduto oltre 33 anni fa, sottrargli la possibilità di festeggiare in maniera esplosiva, mi sembra un vero limite: è inaccettabile che uno stadio di 55.000 persone paghi quanto fatto da pochi criminali a distanza”.