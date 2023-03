Cerruti: “Napoli-Atalanta? Sarà una partita molto interessante”

Alberto Cerruti, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Napoli-Atalanta? Sarà una partita molto interessante, stimo Spalletti dai tempi della Roma, per me è un allenatore molto sottovalutato in Italia, penso ai tifosi dell’Inter che non lo hanno apprezzato, ad esempio. Il Napoli è favorito perché non sbaglia queste gare dopo aver perso, l’Atalanta di contro nelle ultime gare non ha offerto prestazioni convincenti.

Il Napoli sotto pressione? Non credo, gli azzurri hanno saputo reagire alle sconfitte, per esempio dopo il ko con l’Inter poteva perdere certezze e invece non è stato così. Spalletti ha messo in guardia tutti dal pericolo della presunzione, che deve essere tenuto distante dallo spogliatoio azzurro: il Napoli quando non fa risultati non è certo per eccesso di presunzione.

Gasperini penso imiterà Sarri nella tattica, ma la differenza in campo la fanno sempre i calciatori, la loro interpretazione della gara. Gli allenatori sono bravi a scegliere i calciatori e la tattica di gara, ma poi tocca a chi scende in campo determinare il risultato.

Hojlund erede di Osimhen? E’ un attaccante molto interessante, potrebbe essere il sostituto del nigeriano in futuro, anche se il Napoli ha altri due centravanti molto forti, Simeone e Raspadori, che farebbero comodo a molte squadre di vertice, penso al Milan per esempio”.