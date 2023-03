L’edizione odierna di Tuttosport scrive di una possibile decisione a sorpresa per la Nazionale. Secondo quanto riportato, Roberto Mancini convocherà in Nazionale un nuovo oriundo, vista la carenza di giocatori nel reparto offensivo. Si tratta di Mateo Retegui, detto El Chapita, attaccante di proprietà del Boca Juniors in forza al Tigre classe ’99, autore di 6 gol in 6 partite in Primera Division argentina.