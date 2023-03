TuttoSport – La Coppa Italia cambia: la nuova formula ricalca quella del passato

Il consiglio della Lega Serie A, riunitosi questo martedì, pensa ad un cambio di formula per la Coppa Italia. Il triennio 2024/2027 avrà il sapore del passato. Tutte le idee verranno approfondite nella prossima assemblea, in programma lunedì 13 marzo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, si è pensato di reintrodurre la fase ai gironi all’italiana come si faceva circa 50 anni fa.

Si analizzano due possibilità: la prima propone 4 gironi da 4 squadre (16 squadre, come quelle attuali); la seconda prevede sempre 4 gironi, ma da tre squadre. Così si andrebbe al rivoluzionamento della formula della Coppa Italia.

In entrambe le proposte, le prime due squadre classificate nei gironi vanno alla fase ad eliminazione diretta. Con la prima formula, si passerebbe da due gare (ottavi e quarti) a tre, invece, con la seconda formula ci sarebbero sempre due partite per 12 squadre. Resta invariato l’accesso delle prime 8 della Serie A precedente. La novità è il ritorno delle squadre di Serie C, escluse da questo triennio (2021/2024).

Interessante l’idea, più marginale a dire il vero, di proporre di far giocare in casa le squadre di categorie inferiori come accade nella FA Cup. L’obiettivo è quello di invogliare le emittenti TV ad aumentare le proprie offerte per trasmettere la competizione.