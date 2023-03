Questa mattina l’Atalanta di Gasperini ha recuperato tre calciatori fondamentali in vista della sfida contro il Napoli:

“Duvan Zapata è completamente recuperato e sarà convocato, quasi scontata anche la presenza di Josè Palomino mentre la fiducia è altissima anche per Giorgio Scalvini. Se tutti e tre saranno della partita o meno lo si scoprirà solo a ridosso del match ma le convocazioni, normalmente, certificano che per il tecnico di Grugliasco un giocatore è a posto per scendere in campo”.