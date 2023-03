I tifosi del Napoli hanno già esaurito i biglietti per il settore ospiti del match Torino-Napoli, che andrà in scena il giorno 19 marzo alle ore 15 allo stadio Grande Torino. Su Ticketone infatti, non è possibile reperire tagliandi per la partita. La sfida sarà la prima a cui i tifosi napoletani potranno essere regolarmente presenti nel settore ospiti dagli scontri in autostrada con gli ultras della Roma dei primi di gennaio, a cui è succeduto il divieto di presenza in gare esterne.