Secondo quanto riporta The Sun, l’Arsenal starebbe cambiando i propri obiettivi per quanto riguarda il nuovo attaccante. L’interesse per Dusan Vlahovic sembra essere defilato. Adesso i Gunners stanno puntando a Victor Osimhen, che sta facendo faville con il Napoli e in un’intervista ha dichiarato che la Premier per lui sarebbe un sogno.