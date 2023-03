The Athletic rivela: Spalletti possibile sostituto di Conte!

Secondo quanto scrive The Athletic, il Tottenham ha deciso a cambiare allenatore alla fine di questa stagione. La permanenza di Conte sulla panchina degli inglesi, dopo l’eliminazione in Champions contro il Milan, è in bilico. Sul taccuino di Paratici spunta anche il nome di Luciano Spalletti, che sta ben figurando col Napoli in questa stagione. Ecco cosa riporta l’editoriale:

“Paratici si deve occupare della ricerca del sostituto di Conte. In cima alla lista di Paratici c’è Luis Enrique. Nella lista è probabile che ci sia anche Oliver Glasner, l’austriaco che vinse l’ Europa League 2021-22 con l’Eintracht Frankfurt. Paratici è anche un grande ammiratore del lavoro di Ruben Amorim e di Luciano Spalletti, che è sul punto di guidare il Napoli alla sua prima Serie A titolo in 33 anni.”