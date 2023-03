Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di Simeone. Ecco cosa ne pensa dell’attaccante azzurro:

“Simeone sarebbe titolare in tutte le squadre al di sotto del Napoli, che in azzurro non gioca solo perché ha uno come Osimhen davanti. In qualsiasi squadra farebbe la differenza. Mi piace molto come calciatore, deve continuare così in maglia azzurra”.