Repubblica – Napoli-Atalanta, Spalletti pensa a due cambi: i dettagli

Cambio di formazione in programma per Luciano Spalletti, contro l’Atalanta potrebbero esserci due novità a centrocampo. Secondo La Repubblica Elmas e Ndombele potrebbero indossare la maglia da titolare.

“In mediana potrebbero esserci delle novità contro l’Atalanta. Anguissa e Zielinski stanno un po’ pagando le fatiche per il Mondiale di autunno in Qatar e potrebbero avere un turno di riposo: Elmas e Ndombele , di conseguenza, sono in lizza per un posto tra i titolari”. Si legge legge sul quotidiano.