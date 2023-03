Repubblica – Juventus su Meret se parte Szczesny, due le alternative

I vertici sportivi bianconeri si sono già mossi per trovare eventualmente il sostituto del classe 1990:

“In pole c’è Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta in prestito alla Cremonese che resta la prima scelta: la Dea chiede 20 milioni.

L’alternativa per la Juve resta Vicario dell’Empoli, corteggiato anche dalla Roma, che non ha trovato l’accordo economico con lui per 4 anni. Corsi pronto ad aprire per la cessione, sì, ma senza scendere sotto i 18 milioni di euro.

Un altro profilo su cui riflette la Juve è Alex Meret del Napoli anche se difficilmente il club partenopeo lascerà partire il suo portiere.