Quando lo scudetto è “virtualmente in tasca”, il Napoli guarda con apprensione i precedenti

La recente sconfitta patita con la Lazio di Sarri (0-1), amatissimo ex, al Maradona, ha reso la corazzata partenopea del bravissimo Spalletti qualcosa di più simile all’umano. Il Napoli si può fermare e una Lazio accorta e ben schierata c’è riuscita senza neppure troppi patemi.

Certamente un passo falso può capitare e questo stop nulla toglie alla straordinaria stagione del Napoli che può essere così riassunta: capolista della Serie A con 15 punti di vantaggio sulla seconda (Inter), ottavi di finale in Champions League con la quasi certezza di accedere al turno successivo. Prima nel girone eliminatorio della Champions davanti a squadre del calibro di Liverpool e Ajax. E non si tratta di fantascienza o partite simulate come quelle delle scommesse virtuali, questi numeri parziali rendono l’idea della forza e della qualità della compagine di Spalletti, perfettamente in linea con quanto visto in campo e non nelle d’inizio stagione, che invece indicavano nella griglia di partenza i campani come 4a/5a forza del campionato, prima di conoscere Kvaratskhelia e soci.

Tuttavia, dopo la recente sconfitta qualche dubbio si è fatto strada nel mondo partenopeo, soprattutto tra i tifosi: se i quindici punti di distacco sulla seconda non dovessero bastare? Personalmente ritengo che il Napoli, salvo capovolgimenti clamorosi, lo scudetto ce l’ha già in tasca, però nella lunga storia della Serie A le rimonte incredibili non sono mancate, vediamone alcune.

Stagione 1966-67 Inter vs Juventus.

L’Inter di quel periodo, quella del mago Helenio Herrera era forse la più forte squadra europea assieme al Real Madrid, ma a partire da quell’annata è opinione diffusa che inizi il declino della grande Inter. Nonostante un ampio margine, i nerazzurri non riescono a chiudere il discorso scudetto e si ritrovano all’ultima giornata a + 1 sui bianconeri. L’Inter perde a Mantova mentre la Juve, vincendo contro la Lazio, si aggiudica lo scudetto.

Stagione 1972-73 Milan vs Juventus o del fatal Verona.

Nel periodo in cui la vittoria valeva ancora 2 punti il Milan di Nereo Rocco ha 5 punti di vantaggio sui bianconeri a 6 giornate dalla fine. Nell’ultima giornata i rossoneri cadono rovinosamente a Verona (5-3) mentre la Juve, che aveva nel frattempo ridotto il distacco a un punto, si aggiudica il quindicesimo scudetto vincendo all’Olimpico contro la Roma.

Stagione 1975-76 Juventus vs Torino.

In questa occasione sono i bianconeri ad essere beffati dai cugini granata, parliamo del Torino di Pulici e Graziani. A nove giornate dalla fine i bianconeri hanno cinque punti di vantaggio. All’ultima giornata il Torino ha appena un punto sulla Juve e pareggia a Cesena, ma in compenso i bianconeri perdono a Perugia consegnando ai granata il loro settimo meritatissimo scudetto.

Stagione 1987-1988 Napoli vs Milan.

Dieci anni più tardi i campi di calcio italiani ospitano campioni del calibro di Maradona, Gullit, Van Basten, solo per dirne alcuni. Il campionato italiano può essere definito senza ombra di smentita come il più bello del mondo. La situazione: a 5 giornate dalla fine il Napoli di Maradona è a + 4 sui rossoneri. Il vantaggio viene via via eroso e il Milan si presenta allo scontro diretto con un solo punto di svantaggio. Assieme allo scontro diretto, i rossoneri di Sacchi si aggiudicano anche il titolo.

Stagione 1998-1999 Lazio vs Milan.

Un altro salto di una decade ci proietta alle soglie degli anni 2000, con una Lazio tornata squadra di vertice grazie all’impegno dell’allora presidente Cragnotti. A 7 giornate dalla fine i biancocelesti hanno ben 7 lunghezze di vantaggio sul Milan, ma questo capitale viene dilapidato fino a ridursi a un punto all’ultima giornata. L’assegnazione del titolo si decide negli ultimi minuti e il Milan, vittorioso a Perugia, si aggiudica il titolo.

Stagione 1999-2000 Juventus vs Lazio.

Ancora una volta il titolo viene assegnato all’ultima giornata sul campo del Perugia, indubbiamente ci starebbe bene, assieme al Verona, la fatal Perugia. A 8 giornate dalla fine la Juve di Ancelotti ha ben 9 punti di vantaggio sui biancocelesti di Eriksson. La vittoria della Lazio nello scontro diretto con i bianconeri ne favorisce la rimonta. All’ultima giornata, rocambolescamente, la Juve cade a Perugia mentre la Lazio si aggiudica il titolo vincendo all’Olimpico.

Stagione 2001-02 Inter vs Juventus. La carrellata si chiude con un evento il cui ricordo è particolarmente doloroso per i tifosi nerazzurri: perdere clamorosamente il titolo uscendo sconfitta dall’Olimpico nel match contro la Lazio (4-2), storicamente gemellata con l’Inter. A 5 giornate dalla fine l’Inter era a +3 sulla Roma e +6 sulla Juventus. Saranno proprio i bianconeri ad approfittare della debacle dell’Inter all’ultima giornata.