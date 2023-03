Politano a KKN: “Napoli-Lazio? Non meritavamo di perdere. Con l’Atalanta vogliamo subito tornare a vincere. Spalletti ci tiene sempre sul pezzo”

Matteo Politano, calciatore del Napoli, è stato intervistato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Che allenamento è stato oggi? Stiamo preparando l’Atalanta. Sarà difficile ma vogliamo assolutamente tornare a vincere”.

“Napoli-Lazio? Abbiamo provato in ogni modo ad evitare la sconfitta, non meritavamo di perdere. La Lazio ha fatto un gioco non suo, fa parte del calcio ed è stata brava a sfruttare l’occasione che gli è capitata. Abbiamo perso ma dobbiamo mantenere alto il morale e continuare su questo percorso perché stiamo facendo grandi cose”.

“Ti aspettavi una stagione simile? Abbiamo creato un bel gruppo, si vedeva che i nuovi fossero giocatori importanti, ma soprattutto brave persone messesi subito a disposizione del mister. In ritiro c’era grande entusiasmo, si vedeva che volevamo fare un grande campionato, poi siamo i primi a rimanere sorpresi da quello che abbiamo fatto. Bisogna continuare così. Dagli allenamenti capisci cosa puoi aspettarti dalla stagione, c’era entusiasmo e conoscevamo tutti meglio Spalletti, i meccanismi venivano più semplici”.

“Nello spogliatoio regna la scaramanzia o la parola scudetto? Ogni tanto se ne parla per scherzo. Abbiamo una grande occasione, sarebbe per tutti il coronamento di un sogno”.

“Atalanta? Sappiamo che sarà una gara difficile. È una squadra forte che gioca uno contro uno a tutto campo e sono molto fisici. Dovremo saper tenere la palla e sfruttare le nostre qualità. Se giocheremo da Napoli porteremo a casa la vittoria”.

“Quarti di Champions? Sarebbe un risultato storico, però pensiamo prima alla partita di sabato e poi alla Champions. Abbiamo sì vinto 2-0 all’andata, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare e sarà tosta”.

“Cosa provate durante l’inno The Champions? È un’emozione da brividi. Ci dà emozione e carica, appena finisce voglio iniziare la partita e dare una gioia ai tifosi”.

“La possibilità di essere convocato da Mancini? Lo spero. Lavoro duramente con il club per coronare il sogno di vestire la maglia della Nazionale, quando vengo chiamato è un grandissimo orgoglio”.

“L’atmosfera? Napoli ha sempre avuto un grandissimo ambiente, magari anche l’anno scorso sentivi il calore della gente, adesso si sente anche di più, una città come Napoli va vissuta e ne siamo contenti”.

“Tra di voi nello spogliatoio vi confrontate sullo scudetto? Sappiamo che vincere uno scudetto a Napoli sarebbe un sogno, giocatori società e soprattutto per una città che non lo vince da tanti anni. Sarà una città in festa e sarà spettacolare, noi domenica dopo domenica vogliamo coronare questo sogno”.

“Cosa vi dice Spalletti? Il mister ci tiene sul pezzo, ci sprona a dare il massimo perché il campionato è lungo, c’è da giocare in Champions. Dobbiamo dare il 110% partita dopo partita per dimostrare quello che abbiamo fatto in questi mesi. Daremo il massimo per i tifosi e speriamo di festeggiare insieme il 4 giugno”.