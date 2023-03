Pià: “Due giocatori dell’Atalanta possono fare davvero male al Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Show, è intervenuto Inacio Pià, ex attaccante di Napoli e Atalanta: “Il cuore è diviso a metà, ma sabato farò più tifo per il Napoli che per l’Atalanta. Gli azzurri meritano più che mai lo Scudetto e spero che possa arrivare il prima possibile. Napoli è una città che vive la gioia per il calcio come nessuna, i tifosi sono incredibili. Giocare qui è qualcosa di speciale, qualsiasi sia il tuo passato. Ogni giorno vivi emozioni uniche già solo camminando per la città, è difficile trovare questo affetto in altre piazze del mondo. Quando sei in campo poi senti tutta la passione dello stadio, è stata una fortuna fa parte della storia del Napoli. L’attacco dell’Atalanta? E’ molto pericoloso, in campo aperto sa fare male. Il Napoli è una squadra ancora più attrezzata, Osimhen e Kvara sono i più determinanti del campionato. Sono una coppia affiatata , molto di più di Hojlund-Lookman, che però sono due giocatori che possono far male al Napoli”.