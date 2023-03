Napoli-Francoforte, trasferta vietata ai tifosi tedeschi. Sei voli charter cancellati e sono già partite le richieste di rimborso. Il Napoli ovviamente ha preso atto della decisione – che naturalmente non poteva influenzare in alcun modo – e rinuncerà a circa 100mila euro di incasso per i mancati introiti dei tagliandi. A riportare la notizia è l’edizione online di Repubblica.