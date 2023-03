Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha parlato di Napoli e Inter. Ecco cosa ne pensa:

“L’Inter è seconda in classifica, in semifinale di Coppa Italia, si sta giocando i quarti di Champions: la stagione non è da buttare. Certo, l’Inter deve puntare sempre a vincere tutto. In Serie A però sono più i meriti del Napoli che il demerito di altre squadre. L’Inter ha lasciato qualche punto per strada e magari non doveva”.