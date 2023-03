Marchetti: “Vantaggio del Napoli importante anche la Juve dovesse riavere i punti”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “L’assenza di Lozano? Se non dovesse farcela, Politano sarebbe pronto. Per un periodo è stato anche titolare, soprattutto all’inizio della stagione. La staffetta è stata una delle caratteristiche di questo Napoli. Il piccolo stop di Lozano non dovrebbe rappresentare un problema. La rosa azzurra è profonda, ci sono tante alternative.

Il Napoli ha un vantaggio importante e si può star tranquilli nonostante la sconfitta contro la Lazio. Non c’è soltanto la forza degli azzurri, ma anche la mancanza di un inseguitore. Balbettano tutte, se la Juventus avesse avuto tutti i punti, sarebbe a distanza siderale dal Napoli”.