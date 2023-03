Mandorlini: “Napoli-Atalanta sarà un bellissimo match”

Andrea Mandorlini, ex allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Napoli-Atalanta. Ecco cosa ne pensa della partita:

“Gasperini emulerà Sarri sabato? Non credo, ogni partita ha una sua storia, il Napoli ha perso con la Lazio ma poteva anche pareggiarla. L’Atalanta non so che gara farà: è chiaro che proverà a difendersi. D’altro canto gli azzurri hanno già dimostrato tante volte di potersi riscattare e di superare certe difficoltà, magari cambiando anche qualche calciatore”.