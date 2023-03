Lazio: fascicolo aperto per cori antisemiti cantati a Napoli

Secondo la Repubblica, la procura della FIGC ha aperto un fascicolo dopo i cori antisemiti cantati dai tifosi della Lazio durante il match a Napoli. Quindi, si pensa che questo scenario possa ripetersi sul derby del prossimo 19 marzo. I contenuti dei cori sono chiarissimi, resta da capire il luogo dove sono stati effettuati. Se non fossero stati gridati all’interno dello stadio, la FIGC non avrebbe giurisdizione per intervenire. Infatti, è molto probabile che anche la Digos intervenga per identificare i responsabili.